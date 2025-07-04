У Белграді продовжились студентські протести проти влади Вучича

Студенти та активісти у пʼятницю продовжили акцію непокори владі президента Сербії Александра Вучича у Белграді, встановлюючи барикади та перекриваючи вулиці.

Про це йдеться в матеріалі балканської служби "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

У другій половині пʼятниці протестувальники заблокували перехрестя бульвару короля Александра та вулиці Рузвельта. Також була заблокована вулиця Устанічка в белградському районі Конярнік, а рух транспорту в районі призупинено.

Окремий мітинг відбувся на площі Республіки. Спершу частина учасників пішла ходою до поліцейського відділку, де утримувався один з протестувальників, але поліція їх звідти відтіснила.

Пізніше протестувальники зібрались на перехресті неподалік від площі Республіки, але співробітники жандармерії відтіснили громадян з дороги. Поліція затримала деяких учасників акції.

Про протести повідомлялось також у містах Новий Сад і Ніш, а також на заході Сербії.

У Сербії в останні дні були організовані блокади доріг у відповідь на заклик до "громадянської непокори" студентів, які взяли участь у блокаді після великої акції протесту 28 червня, під час якої вони вимагали проведення виборів.

Поліція втрутилася, знявши блокади та заарештувавши учасників, після чого опозиційні партії та студенти звинуватили владу в жорстокому застосуванні сили.

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