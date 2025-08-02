В Сербии из-за катастрофы на вокзале арестовали 6 человек, в том числе экс-министра

В Сербии арестовали шесть человек, включая бывшего министра, по делу о реконструкции железнодорожного вокзала, навес которого обрушился в ноябре прошлого года, в результате чего погибли 16 человек и начались крупнейшие антиправительственные протесты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Прокуратура по вопросам организованной преступности сообщила, что среди арестованных есть бывший министр инфраструктуры Томислав Момирович.

Шесть человек подозреваются в завышении счетов консорциума двух китайских компаний – China Railway International Co и China Communications Construction Co, которым было поручено реконструкцию железнодорожного вокзала в городе Новый Сад.

По подозрению, они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму 115,6 млн долларов, а также отмечено, что благодаря завышению счетов китайский консорциум получил выгоду в размере 18,8 млн долларов, но более подробная информация не приводится.

В декабре 11 человек, среди которых преемник Момировича Горан Весич, были задержаны по подозрению в совершении преступления против общественной безопасности.

Месяцы протестов по всей Сербии после обрушения на вокзале пошатнули власть президента Александара Вучича.

Протестующие обвинили в катастрофе на вокзале коррупцию и требуют досрочных выборов, которые, как они надеются, устранят Вучича и его партию от власти после 13 лет правления.

Они обвиняют Вучича и его соратников в связях с организованной преступностью, насилии против оппонентов и ограничении свободы СМИ. Вучич отрицает эти обвинения.

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