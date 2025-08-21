Який урок має винести Європа від зустрічі Трампа з Путіним

Минулого тижня Дональд Трамп і Владімір Путін зустрілися на колишній російській території – на Алясці.

Зовнішньому спостерігачеві могло здатися, що час повернувся назад – у світ до завершення холодної війни, коли дві наддержави, США та Радянський Союз, у зверхній єдності визначали долю світу.

Але зустріч була значно більшим, ніж просто історичним відлунням.

Про те, що означає зустріч на Алясці, читайте в колонці віцеканцлера та міністра закордонних справ Німеччини (1998-2005 рр.) Йошки Фішера Повернення імперії: який сигнал для Європи надіслала зустріч Трампа з Путіним. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки звертає увагу на світшот міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, в якому той прибув на саміт в США: на грудях Лаврова був напис "CCCP" (СРСР).

"Вибір Лаврова був навмисним. Він хотів показати, що Велика Росія повернулася за головний стіл світової політики. Розпад СРСР та його східноєвропейської імперії між 1989 і 1991 роками подолано. Імперія відродилася і повертає свої втрачені території", – зазначає Йошка Фішер.

За його словами, зустріч на Алясці констатувала, що Сполучені Штати знову визнали Росію рівним партнером і визнали повернення російської імперії.

На думку автора колонки, на саміті Путін отримав все, чого прагнув: передусім вихід із дипломатичної ізоляції, визнання Росії як рівної світової сили та прийняття долі України як невід’ємної частини "Русского мира".

"Отже, європейцям потрібно усвідомити: у цьому новому світовому порядку вони залишилися самі", – попереджає колишній віцеканцлер Німеччини.

Він вкотре наголошує, що Європа повинна стати глобальною силою сама по собі, швидко й енергійно прийнявши весь спектр викликів, які це передбачає, включно з космосом, спецслужбами та всім цифровим сектором.

"Цей "поворотний момент" у довгій історії Європи потребує значно більших і масштабніших зусиль, ніж просто переозброєння звичайною технікою та особовим складом – яким би важливим воно не було.

Саме в цьому й полягає головний сигнал з Аляски для європейців", – пише автор колонки.

Докладніше – в колонці Йошки Фішера Повернення імперії: який сигнал для Європи надіслала зустріч Трампа з Путіним.