Какой урок должна извлечь Европа из встречи Трампа с Путиным

На прошлой неделе Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на бывшей российской территории – на Аляске.

Внешнему наблюдателю могло показаться, что время вернулось назад – в мир до окончания холодной войны, когда две сверхдержавы, США и Советский Союз, в высокомерном единстве определяли судьбу мира.

Но встреча была гораздо больше, чем просто историческим эхом.

О том, что означает встреча на Аляске, читайте в колонке вице-канцлера и министра иностранных дел Германии (1998-2005 гг.) Йошки Фишера Возвращение империи: какой сигнал для Европы послала встреча Трампа с Путиным. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки обращает внимание на свитшот министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором тот прибыл на саммит в США: на груди Лаврова была надпись "CCCP" (СССР).

"Выбор Лаврова был преднамеренным. Он хотел показать, что Великая Россия вернулась за главный стол мировой политики. Распад СССР и его восточноевропейской империи между 1989 и 1991 годами преодолен. Империя возродилась и возвращает свои утраченные территории", – отмечает Йошка Фишер.

По его словам, встреча на Аляске констатировала, что Соединенные Штаты вновь признали Россию равным партнером и признали возвращение российской империи.

По мнению автора колонки, на саммите Путин получил все, чего хотел: прежде всего выход из дипломатической изоляции, признание России как равной мировой силы и принятие судьбы Украины как неотъемлемой части "Русского мира".

"Итак, европейцам нужно осознать: в этом новом мировом порядке они остались одни", – предупреждает бывший вице-канцлер Германии.

Он в очередной раз подчеркивает, что Европа должна стать глобальной силой сама по себе, быстро и энергично приняв весь спектр вызовов, которые это предполагает, включая космос, спецслужбы и весь цифровой сектор.

"Этот "поворотный момент" в долгой истории Европы требует гораздо больших и масштабных усилий, чем просто перевооружение обычной техникой и личным составом – каким бы важным оно ни было.

Именно в этом и заключается главный сигнал из Аляски для европейцев", – пишет автор колонки.

