Макрон відреагував на кадри виснажених ізраїльських заручників

Президент Франції Емманюель Макрон назвав неприйнятними дії ХАМАС після публікації фото виснажених ізраїльських заручників, та водночас закликав до домовленості про припинення бойових дій між Ізраїлем та угрупованням.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він розмістив у своєму X.

Макрон заявив, що "нестерпні" кадри виснажених ізраїльських заручників, які залишаються в руках ХАМАС, нагадують про жорстокі й нелюдські підходи угруповання.

Він висловив солідарність із заручниками, згадавши кількох поіменно, та їхніми родинами, нагадавши, що ці люди в неволі понад 660 днів.

"Найперший пріоритет для Франції – невідкладне звільнення усіх заручників. Ми продовжуємо невпинну роботу над цим питанням – щоб добитися безумовного звільнення, невідкладно відновити перемир’я, щоб дозволити масштабний доступ гуманітарної допомоги", – зазначив Макрон.

Президент Франції продовжив, що у підсумку слід досягти довгострокової розв’язки у конфлікті, яким Париж вважає рішення з двома державами – Ізраїлем і Палестиною, які будуть мирно співіснувати.

"Це єдиний можливий шлях до майбутнього, де для усіх народів регіону будуть гарантовані справедливість, безпека і гідність… І щоб не було жодних двозначностей: (...) ми вимагаємо повного роззброєння ХАМАС, його цілковитого вигнання з будь-яких форм управління, а також – визнання Ізраїлю Палестинською державою", – додав Емманюель Макрон.

Нагадаємо, цього тижня Франція та Німеччина почали скидати з повітря допомогу для цивільного населення у секторі Гази.

Також низка західних держав, зокрема Франція і Британія, заявили про готовність визнати Палестину як державу.