Німеччина в суботу продовжила скидати з літаків допомогу у сектор Гази

Збройні сили Німеччини у суботу здійснили чергове повітряне скидання гуманітарної допомоги в сектор Гази, де населення потерпає від голоду.

Про це повідомив у суботу представник Міністерства оборони Німеччини агентству DPA, пише "Європейська правда".

Літак A400M, що вилетів з Йорданії, скинув 22 контейнери з продовольством і медикаментами загальною вагою 9,6 тонни.

За словами представника міністерства, якщо буде можливість, гуманітарні рейси будуть продовжені в неділю.

За даними ООН, сектор Гази перебуває на межі голоду. Ізраїль контролює всі точки доступу до цього району і протягом кількох місяців не дозволяв або дозволяв лише мінімальні поставки гуманітарної допомоги, намагаючись посилити тиск на палестинську ісламістську організацію ХАМАС.

Після зростання критики в усьому світі щодо страждань палестинських цивільних, Ізраїль минулого тижня дозволив більші поставки по суші та підтримав повітряні поставки гуманітарної допомоги від союзних держав, таких як Йорданія та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

Німеччина бере участь в операції двома літаками, які завантажуються на військовій базі в Йорданії і скидають терміново необхідні продукти харчування та обладнання над сектором Гази.

Попри незначне поліпшення ситуації, обсяг допомоги, що надходить до сектора Гази, залишається недостатнім, заявляє уряд у Берліні.