Макрон отреагировал на кадры истощенных израильских заложников

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неприемлемыми действия ХАМАС после публикации фото истощенных израильских заложников, и в то же время призвал к соглашению о прекращении боевых действий между Израилем и группировкой.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он разместил в своем X.

Макрон заявил, что "невыносимые" кадры истощенных израильских заложников, которые остаются в руках ХАМАС, напоминают о жестоких и бесчеловечных подходах группировки.

Он выразил солидарность с заложниками, упомянув нескольких поименно, и их семьями, напомнив, что эти люди находятся в неволе более 660 дней.

"Первоочередной приоритет для Франции – немедленное освобождение всех заложников. Мы продолжаем неустанную работу над этим вопросом – чтобы добиться безусловного освобождения, безотлагательно восстановить перемирие, чтобы обеспечить масштабный доступ гуманитарной помощи", – отметил Макрон.

Президент Франции продолжил, что в итоге следует достичь долгосрочного разрешения конфликта, которым Париж считает решение с двумя государствами – Израилем и Палестиной, которые будут мирно сосуществовать.

"Это единственный возможный путь к будущему, где для всех народов региона будут гарантированы справедливость, безопасность и достоинство... И чтобы не было никаких двусмысленностей: (...) мы требуем полного разоружения ХАМАС, его полного изгнания из любых форм управления, а также – признания Израиля Палестинским государством", – добавил Эмманюэль Макрон.

Напомним, на этой неделе Франция и Германия начали сбрасывать с воздуха помощь для гражданского населения в секторе Газа.

Также ряд западных государств, в частности Франция и Великобритания, заявили о готовности признать Палестину как государство.