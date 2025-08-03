Бельгія доєдналась до "повітряного моста" для скидання допомоги у сектор Гази
Новини — Неділя, 3 серпня 2025, 17:39 —
Бельгія у неділю вперше за цей рік скинула вантажі з продовольством над сектором Гази, приєднавшись до зусиль Франції та Німеччини.
Про це повідомляє Le Soir, пише "Європейська правда".
У неділю 3 серпня військово-транспортний літак Бельгії виконав перше скидання гуманітарної допомоги над сектором Гази – близко 15 тонн.
Це перша така операція Бельгії за останній час. Попередні були у березні 2024 року, тоді над сектором скинули понад 160 тонн гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, цього тижня Франція та Німеччина почали скидати з повітря допомогу для цивільного населення у секторі Гази.
Італія також доєднається до "повітряного моста" упродовж тижня, а також планує евакуювати з сектора Гази близько 50 важкохворих дітей з опікунами.
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