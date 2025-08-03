Бельгія доєдналась до "повітряного моста" для скидання допомоги у сектор Гази

Бельгія у неділю вперше за цей рік скинула вантажі з продовольством над сектором Гази, приєднавшись до зусиль Франції та Німеччини.

Про це повідомляє Le Soir, пише "Європейська правда".

У неділю 3 серпня військово-транспортний літак Бельгії виконав перше скидання гуманітарної допомоги над сектором Гази – близко 15 тонн.

Це перша така операція Бельгії за останній час. Попередні були у березні 2024 року, тоді над сектором скинули понад 160 тонн гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, цього тижня Франція та Німеччина почали скидати з повітря допомогу для цивільного населення у секторі Гази.

Італія також доєднається до "повітряного моста" упродовж тижня, а також планує евакуювати з сектора Гази близько 50 важкохворих дітей з опікунами.