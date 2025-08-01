Італія приєднається до "повітряного моста" для постачання допомоги цивільним у секторі Гази

Італія орієнтовно за тиждень долучиться до "повітряного моста" для постачання допомоги цивільному населенню у секторі Гази.

Як повідомляє ANSA, про це оголосив міністр оборони Гвідо Крозетто, пише "Європейська правда".

1 серпня Крозетто повідомив, що згідно з рішенням уряду віддав розпорядження про застосування італійських повітряних сил для транспортування у сектор Гази допомоги для місцевого цивільного населення.

"Підготовка розпочнеться у наступні години, з відрядженням передової групи, що буде займатися підготовчою роботою і координацією з місцевими органами влади. Наше перше скидання допомоги заплановане на 9 серпня", – заявив міністр, зазначивши, що за цей період буде завершена закупівля продуктів і їхнє перевезення на територію Йордану, звідки будуть злітати літаки.

Перед цим в МЗС Італії оголосили, що ближчим часом організують евакуацію для хворих палестинських дітей з дорослими, що опікуються ними – загалом близько 50 осіб, а на закупівлю продуктів для цивільних у секторі Гази виділять ще 5 млн євро.

Нагадаємо, Франція та Німеччина вже почали скидати з повітря допомогу для палестинців у секторі Гази.

Західні держави пішли на такі рішення на тлі появи фото– й відеосвідчень про голод у секторі Гази.

Гуманітарна ситуація у регіоні також підштовхнула десятки країн до готовності визнати Палестинську державу.

Британія прямо пов’язала своє потенційне рішення в цьому питанні з тим, чи вживатиме Ізраїль відчутних заходів для покращення становища палестинського цивільного населення.