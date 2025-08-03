Бельгия присоединилась к "воздушному мосту" для сброса помощи в сектор Газа

Бельгия в воскресенье впервые за этот год сбросила грузы с продовольствием над сектором Газа, присоединившись к усилиям Франции и Германии.

Об этом сообщает Le Soir, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 3 августа, военно-транспортный самолет Бельгии выполнил первый сброс гуманитарной помощи над сектором Газа – около 15 тонн.

Это первая такая операция Бельгии за последнее время. Предыдущие были в марте 2024 года, тогда над сектором сбросили более 160 тонн гуманитарной помощи.

Напомним, на этой неделе Франция и Германия начали сбрасывать с воздуха помощь для гражданского населения в секторе Газа.

Италия также присоединится к "воздушному мосту" в течение недели, а также планирует эвакуировать из сектора Газа около 50 тяжелобольных детей с опекунами.