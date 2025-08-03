ЗМІ: Британія евакуює до себе на лікування близько 300 хворих дітей з Гази

Британія невдовзі оголосить про програму евакуації для поранених і важкохворих дітей із сектора Гази, в рамках якої евакуюють близько 300 дітей з дорослими опікунами.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда"; першими інформацію опублікували The Sunday Times.

Згідно з програмою, яку мають офіційно анонсувати найближчими тижнями, Британія евакуює із сектору Гази до 300 поранених і важкохворих дітей для лікування на території країни.

З кожною дитиною зможе виїхати один з її батьків або інша особа-опікун, також розглядають можливість евакуації братів-сестер.

Перед підтвердженням Міністерство внутрішніх справ Британії буде проводити безпекові й біометричні перевірки.

В уряді офіційно підтверджували, що готують плани евакуації з сектору Гази більшої кількості дітей, які потребують невідкладної медичної допомоги.

Зі схожою ініціативою виступила також Італія, заявивши про плани евакуювати близько 50 дітей.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина, Франція та Бельгія почали скидати з повітря гуманітарну допомогу для цивільного населення у секторі Гази.