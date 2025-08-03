СМИ: Великобритания эвакуирует к себе на лечение около 300 больных детей из Газы

Великобритания вскоре объявит о программе эвакуации раненых и тяжелобольных детей из сектора Газа, в рамках которой будут эвакуированы около 300 детей с взрослыми опекунами.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда"; первыми информацию опубликовали The Sunday Times.

Согласно программе, которую должны официально анонсировать в ближайшие недели, Великобритания эвакуирует из сектора Газа до 300 раненых и тяжелобольных детей для лечения на территории страны.

С каждым ребенком сможет выехать один из его родителей или другое лицо-опекун, также рассматривается возможность эвакуации братьев и сестер.

Перед подтверждением Министерство внутренних дел Великобритании будет проводить проверки безопасности и биометрические проверки.

В правительстве официально подтвердили, что готовят планы эвакуации из сектора Газа большего количества детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

С аналогичной инициативой выступила также Италия, заявив о планах эвакуировать около 50 детей.

Напомним, на этой неделе Германия, Франция и Бельгия начали сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь для гражданского населения в секторе Газа.