У Сербії заарештували 13 осіб у справі про обвал навісу на вокзалі, зокрема двох ексміністрів

У Сербії суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо 13 осіб, підозрюваних у справі щодо обвалу навісу на вокзалі міста Нові Сад, що спричинив загибель 16 людей і став тригером для антивладних протестів.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

Вищий суд Белграду ухвалив рішення про 30-денний арешт ексміністра торгівлі Томіслава Моміровича, колишнього міністра інфраструктури Горана Весіча та ще 11 осіб, які є підозрюваними у справі щодо обвалу навісу на залізничному вокзалі міста Нові Сад.

Фігурантів підозрюють у корупційних правопорушеннях під час реалізації проєкту модернізації залізниці, що могли завдати збитків держбюджету на 115 млн доларів.

Підозрювані можуть протягом наступних трьох днів оскаржити рішення суду.

Обвал навісу на вході до вокзалу Нового Саду раптово стався 1 листопада 2024 року, внаслідок нещасного випадку загинули 16 людей. Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник.

Трагедія спровокувала масштабні антивладні протести, основною рушійною силою яких стали студенти; вони тривають і досі.

Протестувальники звинуватили у катастрофі на вокзалі корупцію та вимагають дострокових виборів, які, як вони сподіваються, усунуть Вучича і його партію від влади після 13 років правління.

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