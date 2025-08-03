В Сербии арестовали 13 человек по делу об обвале навеса на вокзале, в том числе двух экс-министров
В Сербии суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении 13 человек, подозреваемых по делу об обвале навеса на вокзале города Нови-Сад, которое привело к гибели 16 человек и стало триггером для антиправительственных протестов.
Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".
Высший суд Белграда принял решение о 30-дневном аресте экс-министра торговли Томислава Момировича, бывшего министра инфраструктуры Горана Весича и еще 11 человек, которые являются подозреваемыми по делу об обрушении навеса на железнодорожном вокзале города Нови-Сад.
Фигуранты подозреваются в коррупционных правонарушениях при реализации проекта модернизации железной дороги, которые могли нанести ущерб госбюджету на 115 млн долларов.
Подозреваемые могут в течение следующих трех дней обжаловать решение суда.
Обрушение навеса на входе в вокзал Нового Сада внезапно произошло 1 ноября 2024 года, в результате несчастного случая погибли 16 человек. Реконструкцию станции осуществлял китайский подрядчик.
Трагедия спровоцировала масштабные антиправительственные протесты, основной движущей силой которых стали студенты; они продолжаются до сих пор.
Протестующие обвинили в катастрофе на вокзале коррупцию и требуют досрочных выборов, которые, как они надеются, устранят Вучича и его партию от власти после 13 лет правления.
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