В Сербии арестовали 13 человек по делу об обвале навеса на вокзале, в том числе двух экс-министров

В Сербии суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении 13 человек, подозреваемых по делу об обвале навеса на вокзале города Нови-Сад, которое привело к гибели 16 человек и стало триггером для антиправительственных протестов.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

Высший суд Белграда принял решение о 30-дневном аресте экс-министра торговли Томислава Момировича, бывшего министра инфраструктуры Горана Весича и еще 11 человек, которые являются подозреваемыми по делу об обрушении навеса на железнодорожном вокзале города Нови-Сад.

Фигуранты подозреваются в коррупционных правонарушениях при реализации проекта модернизации железной дороги, которые могли нанести ущерб госбюджету на 115 млн долларов.

Подозреваемые могут в течение следующих трех дней обжаловать решение суда.

Обрушение навеса на входе в вокзал Нового Сада внезапно произошло 1 ноября 2024 года, в результате несчастного случая погибли 16 человек. Реконструкцию станции осуществлял китайский подрядчик.

Трагедия спровоцировала масштабные антиправительственные протесты, основной движущей силой которых стали студенты; они продолжаются до сих пор.

Протестующие обвинили в катастрофе на вокзале коррупцию и требуют досрочных выборов, которые, как они надеются, устранят Вучича и его партию от власти после 13 лет правления.

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