Прем’єр Баварії закликав скасувати соцвиплати для біженців з України

Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Баварія Маркус Зьодер закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld – гроші для громадян), яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ZDF, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зьодера, необхідно вжити заходів, щоб "українці більше не отримували "бюргергельд".

Він вважає, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

"Ось чому у нас так мало працівників з України, хоча вони мають хорошу освіту", – сказав прем’єр Баварії.

Телеканал також наводить дані, згідно з якими у травні 2025 року рівень зайнятості громадян України у Німеччині становив 34,9% і постійно зростає.

Раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц анонсував запровадження суворіших правил отримання соціальної допомоги.

За попереднього уряду в Німеччині також говорили про скорочення допомоги біженцям із України.

Тодішній канцлер Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які знайшли прихисток в країні, влаштуватися на роботу.