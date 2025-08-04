Премьер Баварии призвал отменить соцвыплаты для беженцев из Украины

Премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд" (от нем. Bürgergeld – деньги для граждан), которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чей доход не хватает для самообеспечения.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF, сообщает "Европейская правда".

По словам Зёдера, необходимо принять меры, чтобы "украинцы больше не получали "бюргергельд".

Он считает, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят устраиваться на работу в Германии.

"Вот почему у нас так мало работников из Украины, хотя они имеют хорошее образование", – сказал премьер Баварии.

Телеканал также приводит данные, согласно которым в мае 2025 года уровень занятости граждан Украины в Германии составлял 34,9% и постоянно растет.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал введение более строгих правил получения социальной помощи.

При предыдущем правительстве в Германии также говорили о сокращении помощи беженцам из Украины.

Тогдашний канцлер Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли убежище в стране, устроиться на работу.