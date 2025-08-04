Прем’єр Канади і Трамп поговорять про ситуацію з тарифами

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні і президент США Дональд Трамп найближчими днями можуть провести розмову про ситуацію з тарифами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив в ефірі телеканалу CBS News міністр, відповідальний за торгівлю між Канадою та США, Домінік ЛеБлан.

Сам ЛеБлан нещодавно проводив переговори з міністром торгівлі США Говардом Лутніком, які назвав "інформативними, конструктивними та дружніми".

"Я очікую, що прем'єр-міністр проведе переговори з президентом протягом найближчих днів", – додав канадський міністр.

Він також заявив про можливість укласти угоду, яка "знизить деякі з цих тарифів та забезпечить більшу впевненість для інвесторів".

"Ми натхнені результатами переговорів з міністром Лутніком і послом Гріром, але ми ще не досягли того, що потрібно для укладення угоди, яка відповідатиме інтересам обох економік", – зазначив ЛеБлан.

Нагадаємо, 31 липня Трамп підписав указ про підвищення мит на канадські товари з 25% до 35% на всі продукти, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.

Перед тим він говорив, що готовність Канади визнати Палестину як державу ускладнить канадсько-американські перемовини про нові умови торгівлі.