Премьер Канады и Трамп поговорят о ситуации с тарифами

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп в ближайшие дни могут провести разговор о ситуации с тарифами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в эфире телеканала CBS News министр, ответственный за торговлю между Канадой и США, Доминик ЛеБлан.

Сам ЛеБлан недавно проводил переговоры с министром торговли США Говардом Лутником, которые назвал "информативными, конструктивными и дружественными".

"Я ожидаю, что премьер-министр проведет переговоры с президентом в ближайшие дни", – добавил канадский министр.

Он также заявил о возможности заключить соглашение, которое "снизит некоторые из этих тарифов и обеспечит большую уверенность для инвесторов".

"Мы вдохновлены результатами переговоров с министром Лутником и послом Гриром, но мы еще не достигли того, что необходимо для заключения соглашения, которое будет отвечать интересам обеих экономик", – отметил ЛеБлан.

Напомним, 31 июля Трамп подписал указ о повышении пошлин на канадские товары с 25% до 35% на все продукты, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.

Перед этим он говорил, что готовность Канады признать Палестину как государство осложнит канадско-американские переговоры о новых условиях торговли.