Кремль закликав до "обережності" з ядерною риторикою після заяв Трампа про субмарини

Речник очільника Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що всім слід бути "обережними" з ядерною риторикою на тлі заяви президента США Дональда Трампа щодо передислокації американських ядерних субмарин.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Пєсков прокоментував заяву Трампа щодо передислокування двох ядерних субмарин у "відповідні регіони" у відповідь на риторику колишнього президента Росії Дмитрія Медведєва про "ризик війни" між країнами.

"У цьому випадку очевидно, що американські підводні човни вже перебувають на бойовому чергуванні. Це тривалий процес, це перше, що слід зазначити. Але загалом, звичайно, ми не хочемо втягуватися в таку суперечку і не хочемо її коментувати", – сказав Пєсков.

Він заявив, що на думку російського керівництва, – "всі повинні бути дуже, дуже обережними з ядерною риторикою".

Пєсков також сказав, що Росія не вважає заяву Трампа ескалацією ядерної напруги.

"Ми не вважаємо, що зараз йдеться про будь-яке загострення. Зрозуміло, що обговорюються дуже складні, дуже чутливі питання, які, звичайно, багато людей сприймають дуже емоційно", – зазначив він.

1 серпня Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, що наказав перемістити два атомні підводні човни на випадок, якщо провокаційні заяви Медведєва виявляться не просто словами.

Після того він сказав, що субмарини вже перебувають ближче до Росії.

Медведєв опублікував допис, у якому згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару – "Мертва рука", а також закликав Трампа "пригадати улюблені фільми про ходячих мерців".

Також президент США повідомив, що його спецпосланець Стів Віткофф вирушить до РФ цього тижня – 6 або 7 серпня.