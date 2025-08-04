Кремль призвал к "осторожности" с ядерной риторикой после заявлений Трампа о субмаринах

Представитель главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что всем следует быть "осторожными" с ядерной риторикой на фоне заявления президента США Дональда Трампа о передислокации американских ядерных субмарин.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Песков прокомментировал заявление Трампа о передислокации двух ядерных субмарин в "соответствующие регионы" в ответ на риторику бывшего президента России Дмитрия Медведева о "риске войны" между странами.

"В данном случае очевидно, что американские подводные лодки уже находятся на боевом дежурстве. Это длительный процесс, это первое, что следует отметить. Но в целом, конечно, мы не хотим втягиваться в такой спор и не хотим его комментировать", – сказал Песков.

Он заявил, что, по мнению российского руководства, "все должны быть очень, очень осторожными с ядерной риторикой".

Песков также сказал, что Россия не считает заявление Трампа эскалацией ядерного напряжения.

"Мы не считаем, что сейчас речь идет о каком-либо обострении. Понятно, что обсуждаются очень сложные, очень чувствительные вопросы, которые, конечно, многие люди воспринимают очень эмоционально", – отметил он.

1 августа Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что приказал переместить две атомные подводные лодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами.

После того он сказал, что субмарины уже находятся ближе к России.

Медведев опубликовал сообщение, в котором вспомнил о советской системе автоматического ядерного удара – "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".

Также президент США сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф отправится в РФ на этой неделе – 6 или 7 августа.