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У Латвії затримали перевізника нелегальних мігрантів

Новини — Понеділок, 4 серпня 2025, 14:14 — Марія Ємець

Латвійські прикордонники затримали чоловіка, громадянина країни, у зв’язку з перевезенням трьох осіб, що нелегально потрапили на територію Латвії. 

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Затримання відбулось ще у п’ятницю 1 серпня. Прикордонники у Краславськогому краї, що межує з Білоруссю, зупинили для перевірки автомобіль Vauxhall Zafira з британськими номерами. За кермом був громадянин Латвії. 

Під час огляду салону з’ясувалось, що у машині перебувають троє осіб-вихідців з країн Азії без документів, які давали б їм право перебування на території ЄС. 

Проти чоловіка відкрили провадження за статтею кримінального кодексу щодо сприяння двом чи більше особам у тому, щоб незаконно проживати на території Латвії. За цими звинуваченнями загрожує до 6 років позбавлення волі. 

Подібні випадки регулярно фіксують також у Польщі та Литві. Іноді підозрюваними виявляються громадяни третіх країн, у тому числі українці.  

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Латвія
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