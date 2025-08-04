У Латвії затримали перевізника нелегальних мігрантів

Латвійські прикордонники затримали чоловіка, громадянина країни, у зв’язку з перевезенням трьох осіб, що нелегально потрапили на територію Латвії.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Затримання відбулось ще у п’ятницю 1 серпня. Прикордонники у Краславськогому краї, що межує з Білоруссю, зупинили для перевірки автомобіль Vauxhall Zafira з британськими номерами. За кермом був громадянин Латвії.

Під час огляду салону з’ясувалось, що у машині перебувають троє осіб-вихідців з країн Азії без документів, які давали б їм право перебування на території ЄС.

Проти чоловіка відкрили провадження за статтею кримінального кодексу щодо сприяння двом чи більше особам у тому, щоб незаконно проживати на території Латвії. За цими звинуваченнями загрожує до 6 років позбавлення волі.

Подібні випадки регулярно фіксують також у Польщі та Литві. Іноді підозрюваними виявляються громадяни третіх країн, у тому числі українці.