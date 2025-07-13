На польсько-литовському кордоні затримали перевізників нелегальних мігрантів

Прикордонники з польської Рутки-Тартак спільно з поліцією в Елку затримали жінку, яка перевозила двох громадян Сирії, що нелегально перетнули польсько-литовський кордон.

Про це повідомляє RMF24, передає "Європейська правда".

З’ясувалося, що затримана – жінка без громадянства з литовським дозволом на проживання. Їй загрожує звинувачення в організації незаконного перетину кордону. Сирійських громадян буде повернуто до Литви.

Фото: Х

Фото: Х

Це не єдиний подібний інцидент на цьому відрізку кордону. У селі Крейвяни спільний патруль прикордонної служби та Сил територіальної оборони затримав трьох контрабандистів – громадян Латвії.

Вони перевозили в багажнику автомобіля чотирьох мігрантів – трьох громадян Сомалі та одного з Судану.

Раніше, 7 липня, Польща відновила прикордонний контроль на кордоні з Литвою. Перетнути польсько-литовський кордон наразі можна у 13 пунктах.

На початку липня писали, що у Польщі затримали чотирьох українців, яких підозрюють у викраденнях мігрантів у Польщі та Латвії з метою вимагання викупу.