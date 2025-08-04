В Латвии задержали перевозчика нелегальных мигрантов

Латвийские пограничники задержали мужчину, гражданина страны, в связи с перевозкой трех человек, нелегально попавших на территорию Латвии.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Задержание произошло еще в пятницу, 1 августа. Пограничники в Краславском районе, граничащем с Беларусью, остановили для проверки автомобиль Vauxhall Zafira с британскими номерами. За рулем был гражданин Латвии.

При осмотре салона выяснилось, что в машине находятся три человека из стран Азии без документов, дающих им право на пребывание на территории ЕС.

Против мужчины возбудили дело по статье уголовного кодекса о содействии двум или более лицам в незаконном проживании на территории Латвии. По этим обвинениям грозит до 6 лет лишения свободы.

Подобные случаи регулярно фиксируются также в Польше и Литве. Иногда подозреваемыми оказываются граждане третьих стран, в том числе украинцы.