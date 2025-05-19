У Польщі затримали українку за перевезення нелегальних мігрантів

У Польщі за сприяння нелегальним мігрантам, що перетнули кордон з Білорусі, затримали громадянку України.

Про це повідомило управління поліції у місті Гайнувка, пише "Європейська правда".

У селі Лосінка, що приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю, поліцейський патруль зупинив для перевірки автомобіль. У ньому виявилось п’ятеро громадян Афганістану, які перед тим нелегально перейшли польський кордон з території Білорусі. За кермом була 36-річна громадянка України.

Жінка спершу переконувала, що поверталась від подруги, яка проживає у цьому районі, побачила групу людей, які "автостопили", і погодилась підвезти їх.

Згодом вона зізналась, що цілеспрямовано поїхала підбирати афганців, відгукнувшись на таку пропозицію у месенджері. Їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

У квітні у річці Буг на кордоні Польщі з Білоруссю знайшли двох потопельників – ймовірно, мігрантів, які намагались перетнути кордон.

Нагадаємо, штучна міграційна криза на східному кордоні Польщі та балтійських держав виникла з літа 2021 року за сприяння білоруської влади – після жорсткої реакції цих країн на репресії у Білорусі та примусову посадку у Мінську авіарейсу задля арешту опозиційного блогера.

Попри посилений захист кордонів, проблема не зникає остаточно та час від часу загострюється як для Польщі, так і Латвії з Литвою.

У березні 2025 року уряд Польщі знову оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску, а також обмежив право на звернення за міжнародним захистом.