Франція подала скаргу на TikTok через небезпечний тренд серед молоді

Французький уряд звернувся до національного регулятора Arcom зі скаргою на тренд у популярному застосунку TikTok, який пропагує небезпечне перебування на сонці.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Все більше відео у застосунку TikTok показують молодих дівчат, які дають поради, як отримати засмагу у вигляді ліній від ремінців купальника або "ліній від сонця", переважно за допомогою перебування на сонці.

"Такий тип контенту, який стає все більш поширеним, заохочує небезпечну поведінку, яка може серйозно зашкодити здоров'ю користувачів", – заявили у листі до національного регулятора міністр охорони здоров'я Франції Яннік Нодер і міністр цифрових технологій Клара Шаппаз.

Посадовці закликали Arcom – у координації з Європейською комісією, яка контролює дотримання нових правил модерації контенту на таких великих платформах, як TikTok, – забезпечити, щоб соціальні мережі виконували свої зобов'язання відповідно до Закону про цифрові послуги.

Це включає захист неповнолітніх, оцінку та зменшення так званих системних ризиків, а також прозорість щодо того, як працюють їхні алгоритми.

Париж закликав регуляторний орган "скласти файл для надсилання відповідному координатору та, за необхідності, співпрацювати зі службами Європейської комісії в рамках можливого розслідування".

Це не перший випадок, коли уряд вживає таких заходів. Ще у квітні Шаппаз критикувала TikTok через інший тренд під назвою "SkinnyTok" – алгоритмічний контент-стрім, що пропагує надмірну худорлявість і потенційно шкідливі харчові звички.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Європейська комісія звернулася до TikTok, YouTube та Snapchat із запитом щодо роботи їхніх алгоритмів рекомендацій контенту, щоб перевірити відповідність вимогам Акту про цифрові послуги.

У листопаді у Франції сім сімей подали позов проти TikTok, звинувачуючи платформу в тому, що вона піддала їхніх дітей-підлітків впливу шкідливого контенту, що призвело до того, що двоє з них наклали на себе руки у віці 15 років.

У травні 2025 року Єврокомісія звинуватила TikTok у порушенні правил ЄС у сфері цифрових послуг через недостатнє розкриття інформації про рекламу на платформі.