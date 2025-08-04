Франция подала жалобу на TikTok из-за опасного тренда среди молодежи

Французское правительство обратилось к национальному регулятору Arcom с жалобой на тренд в популярном приложении TikTok, который пропагандирует опасное пребывание на солнце.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Все больше видео в приложении TikTok показывают молодых девушек, которые дают советы, как получить загар в виде линий от ремешков купальника или "линий от солнца", преимущественно с помощью пребывания на солнце.

"Такой тип контента, который становится все более распространенным, поощряет опасное поведение, которое может серьезно навредить здоровью пользователей", – заявили в письме к национальному регулятору министр здравоохранения Франции Янник Нодер и министр цифровых технологий Клара Шаппаз.

Чиновники призвали Arcom – в координации с Европейской комиссией, которая контролирует соблюдение новых правил модерации контента на таких крупных платформах, как TikTok, – обеспечить, чтобы социальные сети выполняли свои обязательства в соответствии с Законом о цифровых услугах.

Это включает защиту несовершеннолетних, оценку и уменьшение так называемых системных рисков, а также прозрачность относительно того, как работают их алгоритмы.

Париж призвал регуляторный орган "составить файл для отправки соответствующему координатору и, при необходимости, сотрудничать со службами Европейской комиссии в рамках возможного расследования".

Это не первый случай, когда правительство принимает такие меры. Еще в апреле Шаппаз критиковала TikTok из-за другого тренда под названием "SkinnyTok" – алгоритмический контент-стрим, пропагандирующий чрезмерную худобу и потенциально вредные пищевые привычки.

Напомним, в октябре 2024 года Европейская комиссия обратилась к TikTok, YouTube и Snapchat с запросом о работе их алгоритмов рекомендаций контента, чтобы проверить соответствие требованиям Акта о цифровых услугах.

В ноябре во Франции семь семей подали иск против TikTok, обвиняя платформу в том, что она подвергла их детей-подростков воздействию вредного контента, что привело к тому, что двое из них покончили с собой в возрасте 15 лет.

В мае 2025 года Еврокомиссия обвинила TikTok в нарушении правил ЕС в сфере цифровых услуг из-за недостаточного раскрытия информации о рекламе на платформе.