Єврокомісія погрожує TikTok штрафом за порушення правил цифрової реклами

Європейська комісія звинуватила популярну соціальну мережу TikTok у порушенні правил ЄС у сфері цифрових послуг через недостатнє розкриття інформації про рекламу на платформі.

Про це йдеться в попередніх висновках, оприлюднених у четвер, 15 травня, цитує Politico, передає "Європейська правда".

Єврокомісія вважає, що TikTok не надає користувачам повної інформації про рекламний контент: хто є його замовником, яка аудиторія була обрана для показу, а також який зміст мають ці оголошення.

Крім того, як зазначається, платформа не забезпечує можливості громадського пошуку оголошень.

У разі підтвердження порушень TikTok загрожує штраф до 6% від річного глобального доходу. Однак компанія має право надати пояснення або погодити з Єврокомісією виправлення для уникнення санкцій.

Звернемо увагу, що це вже другий випадок, коли платформа отримує офіційне попередження в рамках Закону про цифрові послуги (DSA).

Наразі остаточне рішення щодо штрафів або зобов’язань ще не ухвалене.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила великі технологічні компанії – зокрема X, Meta, Apple і TikTok, – що ЄС готовий повністю застосовувати свої цифрові закони незалежно від того, хто керує цими фірмами або де вони базуються.

23 квітня Єврокомісія визнала, що компанії Apple та Meta порушили вимоги DMA, та оштрафувала їх на 700 млн євро: Apple – на 500 млн євро, а Meta – на 200 млн євро.

У відповідь на це Apple готується оскаржити рішення Європейської комісії, звинувачуючи орган Євросоюзу в ігноруванні зусиль компанії щодо дотримання законодавства та в ухваленні рішення про накладення великого штрафу ще до офіційного висновку.