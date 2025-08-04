Влада Грузії накинулась на посла ФРН через оренду квартири в увʼязненого опозиціонера

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" накинулась зі звинуваченнями на посла Німеччини Петера Фішера після повідомлення, що він орендує резиденцію в сімʼї опозиційного політика Мамуки Хазарадзе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Новости-Грузия".

Раніше грузинський проурядовий телеканал "Руставі-2" заявив, що німецький посол орендує велику квартиру у сім'ї лідера опозиційної партії "Лело", причому договір оренди нібито не зареєстрований у публічному реєстрі.

У "Грузинській мрії" побачили в цій історії конфлікт інтересів. Голова парламентського комітету з європейської інтеграції Леван Махашвілі натякнув на те, що посол Німеччини зловживає дипломатичним нейтралітетом і може бути причетним до політичної корупції.

Уже після виходу сюжету "Руставі-2" адвокати Хазарадзе підтвердили, що посольство Німеччини орендує в сім'ї політика нерухомість, але заявили, що договір оренди офіційний і нотаріально завірений.

Посол Німеччини у Грузії Петер Фішер регулярно критикує антиєвропейський курс "Грузинської мрії" і попереджає про можливі наслідки для країни.

Мамука Хазарадзе наразі відбуває 8-місячний термін ув'язнення за неявку на засідання парламентської комісії, що розслідує діяльність колишньої влади.