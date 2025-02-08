Посол Німеччини: чинний курс Грузії може зруйнувати її євроінтеграційні перспективи

Збереження чинного курсу влади Грузії призведе до погіршення відносин Тбілісі та Берліна і може коштувати країні майбутнього в Європейському Союзі.

Про це заявив посол Німеччини в Грузії Петер Фішер після зустрічі з родичами затриманих учасників протестів у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Фішер заявив, що почув "тривожні свідчення від сімей затриманих".

"Якщо Грузія залишиться на нинішньому шляху, вона ризикує своїм майбутнім у ЄС і погіршенням відносин із Німеччиною. Я даю цю чесну оцінку з поваги і дружби до Грузії, про що всім відомо і що добре задокументовано", – написав він.

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У відповідь на звинувачення партії влади "Грузинської мрії", яка заявляє про вплив Deep State ("Глибинної держави") на її критиків, дипломат підкреслив, що за 39 років роботи на німецький уряд "отримував вказівки виключно від Міністерства закордонних справ Німеччини".

Нагадаємо, в Грузії з осені 2024 року триває політична криза через порушення під час парламентських виборів і заяву влади країни про призупинення руху в Європейський Союз.

5 лютого парламент Грузії, де нема опозиції, ухвалив пакет репресивних законів. Також парламент Грузії припинив повноваження 49 опозиційних депутатів.

Нове законодавство, яке має нібито врегулювати поняття стихійних зборів і накладає численні обмеження на їхнє проведення, парламент Грузії без опозиції розглянув і схвалив за два дні.

Перед цим "Грузинська мрія" ухвалила низку репресивних законів у грудні 2024 року. Зокрема, тоді учасникам протестів заборонили закривати обличчя, використовувати лазери та піротехніку; посилили штрафи за перекриття доріг та графіті, додали підстави для арешту під час акцій протесту.

На тлі цих подій прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе досі "оптимістичний" щодо перспектив країни приєднатись до ЄС до 2030 року.