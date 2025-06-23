У Грузії за день трьох лідерів опозиції засудили до увʼязнення

Тбіліський міський суд протягом понеділка виніс вироки трьом лідерам грузинської опозиції, яким інкримінували відмову співпрацювати з контроверсійною парламентською комісією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

У понеділок вироки почергово оголосили лідеру опозційних рухів "Сильна Грузія" і "Лело" Мамуці Хазарадзе, лідеру "Коаліції за зміни" і партії "Гірчі – Більше свободи" Зурабу Джапарідзе, а також одному з керівників "Сильної Грузії" і "Лело" Бадрі Джапарідзе.

Хазарадзе і Бадрі Джапарідзе засудили до восьми місяців позбавлення волі, а Зураба Джапарідзе – до семи.

Усіх їх раніше звинуватили у відмові співпрацювати з парламентською слідчою комісією, яка розслідує діяльність колишньої влади Міхеїла Саакашвілі у 2004-2012 роках.

Партія влади "Грузинська мрія" раніше поспішно ухвалила поправки до законодавства, якими криміналізувала відмову відповідати на питання парламентських комісій.

Там пояснили це тим, що відмова опозиційних політиків з'являтися на засідання слідчої комісії парламенту з розслідування дій колишньої влади – це "підступний план".

Зазначена парламентська комісія готує звіт про період президентства Саакашвілі та збирається передати його до Конституційного суду з вимогою визнати політсилу Саакашвілі "Єдиний національний рух" неконституційною.

Раніше Європейський парламент висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з арештами у Грузії, переслідуванням журналістів і нападками влади на демократичні інститути.