Власти Грузии набросились на посла ФРГ из-за аренды квартиры у заключенного оппозиционера

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" набросилась с обвинениями на посла Германии Петера Фишера после сообщения, что он арендует резиденцию у семьи оппозиционного политика Мамуки Хазарадзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Новости-Грузия".

Ранее грузинский проправительственный телеканал "Рустави-2" заявил, что немецкий посол арендует большую квартиру у семьи лидера оппозиционной партии "Лело", причем договор аренды якобы не зарегистрирован в публичном реестре.

В "Грузинской мечте" усмотрели в этой истории конфликт интересов. Председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили намекнул на то, что посол Германии злоупотребляет дипломатическим нейтралитетом и может быть причастен к политической коррупции.

Уже после выхода сюжета "Рустави-2" адвокаты Хазарадзе подтвердили, что посольство Германии арендует у семьи политика недвижимость, но заявили, что договор аренды официальный и нотариально заверен.

Посол Германии в Грузии Петер Фишер регулярно критикует антиевропейский курс "Грузинской мечты" и предупреждает о возможных последствиях для страны.

Мамука Хазарадзе в настоящее время отбывает 8-месячный срок заключения за неявку на заседание парламентской комиссии, расследующей деятельность прежней власти.