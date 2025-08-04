Нидерланды передадут Украине ракеты и компоненты для системы Patriot

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в понедельник объявил о новой военной помощи Украине, в которую вошли комплектующие и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на Х.

Брекельманс подчеркнул, что Украина сейчас "нуждается в усилении противовоздушной обороны и боеприпасах".

"Нидерланды предоставят пакет американского вооружения (включая комплектующие к системам Patriot и ракеты) на сумму 500 миллионов евро. Это поможет Украине защитить себя и остальную Европу от российской агрессии", – добавил он.

Других подробностей, в частности деталей и сроков поставки военной помощи, министр обороны Нидерландов не уточнил.

Ранее он подтверждал готовность его страны софинансировать поставку дополнительных систем Patriot для Украины.

Германия на прошлой неделе заявила, что поставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что Берлин будет первым в очереди на получение новых систем вместо переданных.