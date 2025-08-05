Рютте подякував Нідерландам за допомогу Україні з ракетами до Patriot

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав профінансований Нідерландами пакет військового обладнання для України на 500 мільйонів євро, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Заяву Рютте наводить пресслужба НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, профінансований Нідерландами пакет надається в рамках нової ініціативи НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

"Я висловлюю вдячність Нідерландам за те, що вони взяли на себе провідну роль і перетворили цю ініціативу на конкретну підтримку на місцях, спираючись на кроки, зроблені минулого тижня Німеччиною для постачання Україні додаткових систем Patriot", – наголосив генсек НАТО.

Він також підкреслив важливість того, щоб Україна отримала необхідне озброєння для протистояння російській агресії.

"Я написав усім союзникам НАТО, закликаючи їх долучитися до цієї ініціативи, і сподіваюся на подальші важливі заяви від інших союзників найближчим часом", – додав він.

У пресслужбі НАТО поінформували, що оголошення про фінансований Нідерландами пакет є наслідком угоди, досягнутої Рютте і президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 14 липня.

Ця нова ініціатива фінансуватиметься європейськими союзниками і Канадою і складатиметься з регулярних пакетів, кожен вартістю приблизно 500 мільйонів доларів, що міститимуть обладнання і боєприпаси, визначені Україною як оперативні пріоритети.

Сюди входять засоби, які Сполучені Штати можуть надати в більших обсягах, ніж Європа і Канада окремо. Пакети будуть готуватися швидко і надаватися на регулярній основі.

Про новий механізм фінансування військової допомоги Києву раніше писало агентство Reuters. Тоді його джерела казали, що у НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.

4 серпня стало відомо, що Нідерланди підготували пакет допомоги Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot