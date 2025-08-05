Рютте поблагодарил Нидерланды за помощь Украине с ракетами для Patriot

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал профинансированный Нидерландами пакет военного оборудования для Украины на 500 миллионов евро, в который вошли комплектующие и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

Заявление Рютте приводит пресс-служба НАТО, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, профинансированный Нидерландами пакет предоставляется в рамках новой инициативы НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

"Я выражаю благодарность Нидерландам за то, что они взяли на себя ведущую роль и превратили эту инициативу в конкретную поддержку на местах, опираясь на шаги, сделанные на прошлой неделе Германией для поставки Украине дополнительных систем Patriot", – подчеркнул генсек НАТО.

Он также подчеркнул важность того, чтобы Украина получила необходимое вооружение для противостояния российской агрессии.

"Я написал всем союзникам НАТО, призывая их присоединиться к этой инициативе, и надеюсь на дальнейшие важные заявления от других союзников в ближайшее время", – добавил он.

В пресс-службе НАТО сообщили, что объявление о финансируемом Нидерландами пакете является следствием соглашения, достигнутого Рютте и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 14 июля.

Эта новая инициатива будет финансироваться европейскими союзниками и Канадой и будет состоять из регулярных пакетов, каждый стоимостью примерно 500 миллионов долларов, которые будут содержать оборудование и боеприпасы, определенные Украиной как оперативные приоритеты.

Сюда входят средства, которые Соединенные Штаты могут предоставить в больших объемах, чем Европа и Канада отдельно. Пакеты будут готовиться быстро и предоставляться на регулярной основе.

О новом механизме финансирования военной помощи Киеву ранее писало агентство Reuters. Тогда его источники говорили, что в НАТО надеются предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов.

4 августа стало известно, что Нидерланды подготовили пакет помощи Украине, в который вошли компоненты и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.