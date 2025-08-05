Президент Словаччини відхилив прохання словака приєднатись до російської армії

Словацький президент Петр Пеллегріні у липні відхилив три прохання приєднатись до іноземних збройних сил, одне з них стосувалось Росії.

Про це агентству TASR повідомили в адміністрації президента Словаччини, пише "Європейська правда".

Зазначається, що в липні Пеллегріні отримав два прохання надати дозвіл на проходження військової служби в збройних силах іноземної держави.

"У тому ж місяці йому надійшла одна заява громадянина Словаччини про дозвіл на проходження військової служби в Збройних силах Російської Федерації", – повідомили у пресслужбі словацького президента.

Там додали, що Пеллегріні відхилив її, як і всі інші прохання щодо військової служби в іноземних державах, виконуючи оголошену під час вступу на посаду обіцянку.

За словами президента, Словаччина як держава-член Європейського Союзу та НАТО поважає принципи міжнародного права і підтримує виключно мирні вирішення конфліктів.

Згідно із законодавством Словаччини, службу в іноземних збройних силах має обовʼязково дозволити президент країни.

З початку каденції Петра Пеллегріні у червні 2024 року він отримав загалом сім прохань дозволити іноземну військову службу, уточнили в його канцелярії.

У червні словацький президент оголосив, що готується здійснити візит до Києва і сподівається на його "позитивний зміст".

Перед цим Пеллегріні запамʼятався твердженням, що Україні треба буде піти на територіальні поступки для досягнення миру.