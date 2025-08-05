Президент Словакии отклонил просьбу словака присоединиться к российской армии

Словацкий президент Петр Пеллегрини в июле отклонил три просьбы о присоединении к иностранным вооруженным силам, одна из них касалась России.

Об этом агентству TASR сообщили в администрации президента Словакии, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что в июле Пеллегрини получил два прошения о предоставлении разрешения на прохождение военной службы в вооруженных силах иностранного государства.

"В том же месяце ему поступило одно заявление гражданина Словакии о разрешении на прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации", – сообщили в пресс-службе словацкого президента.

Там добавили, что Пеллегрини отклонил ее, как и все другие просьбы о военной службе в иностранных государствах, выполняя обещание, данное при вступлении в должность.

По словам президента, Словакия как государство-член Европейского Союза и НАТО уважает принципы международного права и поддерживает исключительно мирные решения конфликтов.

Согласно законодательству Словакии, служба в иностранных вооруженных силах должна быть обязательно разрешена президентом страны.

С начала каденции Петра Пеллегрини в июне 2024 года он получил в общей сложности семь просьб разрешить иностранную военную службу, уточнили в его канцелярии.

В июне словацкий президент объявил, что готовится посетить Киев и надеется на его "позитивное содержание".

Перед этим Пеллегрини запомнился заявлением, что Украине придется пойти на территориальные уступки для достижения мира.