Зеленський: Хорватія виділить свою частку з оборонної програми ЄС на підтримку України

Хорватія готова виділити свою частку коштів, які отримає в межах механізму SAFE з фінансування оборонних проєктів, на підтримку українських захисників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з хорватським премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що обговорив з Пленковичем ситуацію на фронті та російські обстріли, а також співпрацю з партнерами для посилення Сил Оборони України, зокрема новий інструмент щодо закупівлі американської зброї.

"Також обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також. Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів", – додав глава держави.

Програма Європейської комісії SAFE, яка є частиною більш широкого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

За останніми даними ЗМІ, запити на кредити від 18 країн у межах оборонної програми Європейської комісії SAFE вже перевищують 150 мільярдів євро.