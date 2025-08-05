Зеленский: Хорватия выделит свою долю из оборонной программы ЕС на поддержку Украины

Хорватия готова выделить свою долю средств, которые получит в рамках механизма SAFE по финансированию оборонных проектов, на поддержку украинских защитников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что обсудил с Пленковичем ситуацию на фронте и российские обстрелы, а также сотрудничество с партнерами для усиления Сил обороны Украины, в частности новый инструмент по закупке американского оружия.

"Также обсудили механизм SAFE и возможности, которые этот инструмент дает для усиления оборонных возможностей и Украины в том числе. Хорватия выделит свою долю на поддержку наших воинов", – добавил глава государства.

Программа Европейской комиссии SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

По последним данным СМИ, запросы на кредиты от 18 стран в рамках оборонной программы Европейской комиссии SAFE уже превышают 150 миллиардов евро.