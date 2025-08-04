ЗМІ: запити на оборонні кредити в рамках програми ЄС перевищили заплановані 150 млрд євро

Запити на кредити від 18 країн в рамках оборонної програми Європейської комісії SAFE вже перевищують 150 мільярдів євро.

Про це повідомили Euractiv кілька джерел, пише "Європейська правда"

Минулої середи Єврокомісія отримала заявки за кредитами на загальну суму 127 мільярдів євро, але за даними Euractiv, ця цифра відображає лише нижню межу запитів країн. Столиці повинні подати до Брюсселя як мінімальну, так і максимальну пропозицію.

Джерела Euractiv повідомили, що верхня межа цих заявок від 18 країн значно перевищує загальний кредитний пакет програми в 150 мільярдів євро.

Програма обмежена 150 мільярдами євро, а це означає, що виконавчій владі ЄС доведеться вирішити, як розділити цю суму і перерозподілити її між столицями у вигляді кредитів.

Лише кілька тижнів тому Єврокомісія побоювалася, що не всі гроші, виділені на SAFE, будуть використані. План полягав у тому, щоб наступного року знову подати заявки і розподілити залишки коштів на нові оборонні проєкти.

Але навіть попри те, що попит зараз перевищує бюджет, виконавча влада ЄС все ще хоче, щоб до програми долучилось більше країн. У листі, надісланому в п'ятницю, дев'ять країн-членів, які ще не надіслали свої заявки, закликали зробити це протягом літа.

Це набагато раніше офіційного терміну, коли всі країни ЄС мають подати свої плани.

Столиці мають до кінця листопада викласти чіткі плани щодо мінімальної і максимальної суми, яку вони хочуть отримати від SAFE, і детально описати, яку саме військову техніку вони планують придбати на ці гроші.

Програма SAFE, яка є частиною більш широкого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

Наприкінці липня писали, що Польща подала до Єврокомісії попередню заяву на отримання позики в межах програми SAFE.

Також відомо, що Чехія хоче придбати бойові танки Leopard 2A8 на 52 млрд чеських крон (приблизно $2,5 млрд), а для фінансування цієї покупки уряд розраховує отримати кредит через європейську програму SAFE.