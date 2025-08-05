Сікорський назвав Качинського "цинічним покидьком" через образу дружини

Міністр закордонних справ та віцепремʼєр Польщі Радослав Сікорський гостро розкритикував лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського через слова на адресу своєї дружини Енн Епплбом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня під час зустрічі з виборцями в місті Забже Качинський згадав про Сікорського в контексті його дій, спрямованих на завоювання більш правого електорату.

"Можна сміятись, проте ж він діє в той спосіб, що його дружина – ви знаєте, ким вона є – пише книгу Matka Polka ("Мати-полячка" – Ред.)", – додав голова "ПіС" під сміх зали.

Заочний "обмін любʼязностями" між Качинським і Сікорським викликав дискусію серед їхніх прихильників про те, чи перейшов голова "Права і справедливості" межі допустимої політичної риторики.

Сам Сікорський прокоментував ці слова в окремому дописі на Х, заявивши, що раніше Качинський особисто дякував Епплбом за книгу про ГУЛАГ, а тепер "нападає на неї, підморгуючи антисемітам".

А у вівторок у відповідь на слова польського музиканта Збігнєва Голдиса, який закинув президенту "ПіС" антисемітизм, глава польського МЗС написав, що той "радше цинічний негідник, який заради влади готовий використати як смерть брата (Леха Качинського. – Ред.), так і антисемітизм".

Радослав Сікорський уже не вперше публічно захищає дружину. Наприкінці минулого року він пішов з телестудії на знак обурення питанням про походження Енн Епплбом.

Не менш гостро він відреагував на антисемітські заяви одіозного польського євродепутата Гжегожа Брауна, який заперечив існування газових камер у нацистському концтаборі Аушвіц-Біркенау.