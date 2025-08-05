Сикорский назвал Качиньского "циничным подонком" из-за оскорбления жены

Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский резко раскритиковал лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского за слова в адрес своей жены Энн Эпплбом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе во время встречи с избирателями в городе Забже Качиньский вспомнил о Сикорском в контексте его действий, направленных на завоевание более правого электората.

"Можно смеяться, но он действует так, что его жена – вы знаете, кто она – пишет книгу Matka Polka ("Мать-полячка" – Ред.)", – добавил глава "ПиС" под смех зала.

Заочный "обмен любезностями" между Качиньским и Сикорским вызвал дискуссию среди их сторонников о том, перешел ли председатель "Права и справедливости" границы допустимой политической риторики.

Сам Сикорский прокомментировал эти слова в отдельном посте на Х, заявив, что ранее Качиньский лично благодарил Эпплбома за книгу о ГУЛАГе, а теперь "нападает на нее, подмигивая антисемитам".

А во вторник в ответ на слова польского музыканта Збигнева Голдиса, который обвинил президента "ПиС" в антисемитизме, глава польского МИД написал, что тот "скорее циничный негодяй, который ради власти готов использовать как смерть брата (Леха Качиньского. – Ред.), так и антисемитизм".

Радослав Сикорский уже не впервые публично защищает жену. В конце прошлого года он ушел из телестудии в знак возмущения вопросом о происхождении Энн Эпплбом.

Не менее остро он отреагировал на антисемитские заявления одиозного польского евродепутата Гжегожа Брауна, который отрицал существование газовых камер в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау.