Сікорський гостро розкритикував заяви одіозного польського євродепутата щодо Аушвіца

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розкритикував поведінку ультраправого депутата Європейського парламенту від Польщі Гжегожа Брауна, який заявив, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.

Про це він сказав у інтерв’ю RMF24, пише "Європейська правда".

Глава польської дипломатії прокоментував нещодавній інцидент, коли Браун заявив, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.

За словами Сікорського, ультраправий депутат "робить роботу, яка шкодить Польщі".

"Кожного разу, коли Росії потрібно було нашкодити Польщі, вона піднімала тут антисемітський галас", – сказав Сікорський.

Польський дипломат також припустив, що якби Браун був російським агентом, "він не міг би виконувати свою роботу краще".

Гжегож Браун – відомий антиукраїнською риторикою скандальний ультраправий політик, проти якого у Польщі порушили низку проваджень.

Минулого тижня прокуратура оголосила Брауну звинувачення в семи злочинах, зокрема гасінні ханукальних свічок у Сеймі.

Інші справи стосуються подій квітня 2025 року, коли Браун намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині в лікарні в Олесніці та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.