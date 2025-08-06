Держдеп США схвалив ще два контракти щодо озброєння Україні

Держдепартамент США схвалив два збройові контракти для України, які передбачають продаж послуг з ремонту гаубиць M777, а також транспортні послуги та логістику.

Про це повідомило Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA), інформує "Європейська правда".

Один з контрактів передбачає продаж Україні військового обладнання, послуг з ремонту та технічної підтримки гаубиць M777 і супутнього обладнання на суму близько 104 мільйонів доларів.

Агентство надало необхідні сертифікати, повідомивши про це Конгрес.

Поставки включатимуть технічну допомогу, навчання, інструкції та інші супутні елементи матеріально-технічного забезпечення та підтримки програми. Орієнтовна загальна вартість становить 104 млн доларів.

Ще один контракт передбачає надання Україні транспортних та логістичних послуг та супутнього обладнання на суму близько 99,5 млн доларів.

Як відомо, міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів.

Тоді ж стало відомо, що Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на 500 млн євро, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

А Швеція, Норвегія та Данія також спільно виділять близько $500 млн на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.