Госдеп США одобрил еще два контракта на вооружение Украины

Госдепартамент США одобрил два оружейных контракта для Украины, которые предусматривают продажу услуг по ремонту гаубиц M777, а также транспортные услуги и логистику.

Об этом сообщило Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности (DSCA), информирует "Европейская правда".

Один из контрактов предусматривает продажу Украине военного оборудования, услуг по ремонту и технической поддержке гаубиц M777 и сопутствующего оборудования на сумму около 104 миллионов долларов.

Агентство предоставило необходимые сертификаты, сообщив об этом Конгрессу.

Поставки будут включать техническую помощь, обучение, инструкции и другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и поддержки программы. Ориентировочная общая стоимость составляет 104 млн долларов.

Еще один контракт предусматривает предоставление Украине транспортных и логистических услуг и сопутствующего оборудования на сумму около 99,5 млн долларов.

Как известно, министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи PURL, который предусматривает финансирование американского оружия за счет взносов партнеров.

Тогда же стало известно, что Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на 500 млн евро, в который вошли комплектующие и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

А Швеция, Норвегия и Дания также совместно выделят около $500 млн на инициативу НАТО по поставкам Украине американского оружия.