Дуда виступив з останнім зверненням перед відходом з посади президента

Президент Польщі Анджей Дуда, який залишає посаду, увечері у вівторок виступив з останнім зверненням, в якому пообіцяв продовжувати "активну діяльність" як всередині країни, так і за кордоном.

Заяву Дуди наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Він вказав, що під час його перебування на посаді не обійшлося без серйозних викликів, згадавши, зокрема, пандемію COVID-19 та початок війни в Україні.

"Сьогодні немає жодних сумнівів, що Польща є значно заможнішою та безпечнішою країною, ніж це було ще десять років тому. Тому, закінчуючи свою каденцію на посаді президента Республіки Польща, я можу дивитися вам прямо в очі і з повною впевненістю сказати, що це були десять дуже хороших років для Польщі", – підкреслив Дуда.

Президент подякував полякам за довіру, виявлену йому під час виборів у 2015 та 2020 роках.

Дуда також додав, що Польща і поляки не залишили Україну на початку російського вторгнення.

"Ми були солідарні і домагалися цієї солідарності серед інших держав і народів. І цим ми всі можемо пишатися, так само, як ми можемо пишатися нашою винятковою історією, культурою і традиціями", – сказав він.

Дуда також побажав всього найкращого своєму наступнику Каролю Навроцькому.

Наостанок президент, що йде з посади, додав, що не прощається.

"Я залишаюся на службі, хоча і в іншій ролі. Я буду продовжувати активну діяльність як в Польщі, так і за її межами, завжди дбаючи про справи Республіки", – зазначив він.

Анджея Дуду на посаді президента змінить Кароль Навроцький, його інавгурація відбудеться 6 серпня.

Опитування показало, що більше як половина опитаних поляків не очікують, що Кароль Навроцький буде гарним президентом Польщі.

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