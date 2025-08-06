Дуда выступил с последним обращением перед уходом с поста президента

Президент Польши Анджей Дуда, который покидает пост, вечером во вторник выступил с последним обращением, в котором пообещал продолжать "активную деятельность" как внутри страны, так и за рубежом.

Заявление Дуды приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Он указал, что во время его пребывания в должности не обошлось без серьезных вызовов, вспомнив, в частности, пандемию COVID-19 и начало войны в Украине.

"Сегодня нет никаких сомнений, что Польша – значительно более богатая и безопасная страна, чем было еще десять лет назад. Поэтому, заканчивая свою каденцию на посту президента Республики Польша, я могу смотреть вам прямо в глаза и с полной уверенностью сказать, что это были десять очень хороших лет для Польши", – подчеркнул Дуда.

Президент поблагодарил поляков за доверие, оказанное ему на выборах в 2015 и 2020 годах.

Дуда также добавил, что Польша и поляки не оставили Украину в начале российского вторжения.

"Мы были солидарны и добивались этой солидарности среди других государств и народов. И этим мы все можем гордиться, так же как мы можем гордиться нашей исключительной историей, культурой и традициями", – сказал он.

Дуда также пожелал всего наилучшего своему преемнику Каролю Навроцкому.

Напоследок президент, что уходит с должности, добавил, что не прощается.

"Я остаюсь на службе, хотя и в другой роли. Я буду продолжать активную деятельность как в Польше, так и за ее пределами, всегда заботясь о делах Республики", – отметил он.

Анджея Дуду на посту президента сменит Кароль Навроцкий, его инаугурация состоится 6 августа.

Опрос показал, что более половины опрошенных поляков не ожидают, что Кароль Навроцкий будет хорошим президентом Польши.

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