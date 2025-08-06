У Румунії прощаються з першим постдиктаторським президентом країни

У Румунії прощаються з першим після повалення режиму Чаушеску вільно обраним президентом країни Іоном Ілієску.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Іон Ілієску, який був першим і третім президентом сучасної постдиктаторської Румунії, помер 5 серпня у 95-річному віці, після майже двох місяців перебування у лікарні.

6 серпня громадяни можуть віддати шану президенту у палаці Котрочень в другій половині дня.

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Протягом першої половини дня прощатися приходять близькі знайомі померлого, інші експрезиденти Румунії, топполітики і депутати, посли.

Похорон відбудеться 7 серпня, у цей день оголосили національну жалобу.

Ілієску відігравав провідну роль під час революції у Румунії та у 1990 році став першим демократично обраним президентом. Після затвердження на референдумі нової конституції він був на посаді ще дві каденції – у 1992-96 роках та 2000-2004 роках. Під час останнього його терміну країна стала членом НАТО.

У 2019 Ілієску офіційно звинуватили у злочинах проти людяності під час антикомуністичної революції 1989 року. Перший раз суддя завернув звинувачення, але у 2023 році апеляційний суд на підставі оновленого звинувачення вирішив, що суд може відбутися. Сам Ілієску завжди відкидав будь-які звинувачення.