В Румынии прощаются с первым постдиктаторским президентом страны

В Румынии прощаются с первым после свержения режима Чаушеску свободно избранным президентом страны Ионом Илиеску.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Ион Илиеску, который был первым и третьим президентом современной постдиктаторской Румынии, скончался 5 августа в возрасте 95 лет, после почти двух месяцев пребывания в больнице.

6 августа граждане могут отдать дань уважения президенту во дворце Котрочень во второй половине дня.

INQUAM Photos – Octav Ganea

В течение первой половины дня прощаться приходят близкие знакомые покойного, другие экс-президенты Румынии, топ-политики и депутаты, послы.

Похороны состоятся 7 августа, в этот день объявлен национальный траур.

Илиеску играл ведущую роль во время революции в Румынии и в 1990 году стал первым демократически избранным президентом. После утверждения на референдуме новой конституции он был на посту еще два срока – в 1992-96 годах и 2000-2004 годах. Во время его последнего срока страна стала членом НАТО.

В 2019 году Илиеску официально обвинили в преступлениях против человечности во время антикоммунистической революции 1989 года. Первый раз судья отклонил обвинение, но в 2023 году апелляционный суд на основании обновленного обвинения решил, что суд может состояться. Сам Илиеску всегда отвергал любые обвинения.