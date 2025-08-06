У Єврокомісії розповіли, коли запрацює нова стеля ціни на російську нафту

Нова, динамічна стеля ціни на російську нафту, встановлена 18-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії, почне застосовуватися з 3 вересня 2025 року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

Після 3 вересня Євросоюз встановить нову максимальну ціну російської нафти, яка вираховуватиметься за динамічною формулою, затвердженою у 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ.

"Знижена стеля цін на нафту почне застосовуватися з 3 вересня 2025 року", – розповіла Подеста.

Вона нагадала, що "більшість положень 18-го пакета санкцій набули чинності в середині липня після його ухвалення Радою ЄС".

"Заборона на проведення транзакцій із 22 додатковими російськими банками набуде чинності 8 серпня 2025 року", – заявила Аріанна Подеста.

Як повідомляла "Європейська правда", 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

У 18-му пакеті було погоджено нову, динамічну формулу обчислення стелі ціни на російську нафту, яка становитиме 15% від середньоринкової ціни на нафту за останні три місяці – станом на зараз ця сума становить приблизно 47,6 дол.

Україна вже подала конкретні пропозиції до наступного, 19-го пакета санкцій Євросоюзу.