Глава МЗС Естонії вказав, якою буде стеля цін на російську нафту в новому пакеті санкцій ЄС

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що наразі стеля цін на російську нафту в новому пакеті санкцій ЄС складатиме 47,6 долара.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у соцмережі Х.

"Сьогодні ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій для посилення тиску на Росію: верхня межа ціни на нафту знижена до $47,6, під санкції потрапили додаткові банки та понад 100 кораблів, обмежено газопроводи "Північний потік", – написав Тсахкна.

Вказана міністром цифра свідчить про затвердження динамічної стелі цін на нафту, яка має бути на 15% нижчою за ринкову ціну.

Нагадаємо, вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Ввечері 17 липня обидві країни повідомили Раді ЄС, що готові відмовитися від блокування.

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.